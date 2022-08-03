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"Динамо" – "Штурм": анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Новина українською →
Лодзь, Среда 03 августа 2022 08:45
"Динамо" – "Штурм": анонс матча квалификации Лиги чемпионов Фото: "Динамо" вырвало путевку в 3-й раунд квалификации в Стамбуле (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 киевское "Динамо" примет австрийский "Штурм" из Граца.

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

"Динамо" – "Штурм"

3 августа, 21:00, Лодзь, ЛКС, трансляция на Setanta Sports, 2+2 и setantasports.com

Вице-чемпион Австрии станет вторым барьером "Динамо" по пути в групповой этап Лиги чемпионов. Львиная доля болельщиков и даже отдельные эксперты после жребия облегченно вздохнули. Мол, австрийцы – гораздо проще "Фенербахче" соперник.

На деле же "Штурм" станет более загадочным оппонентом. В отличие от турецкого гранда, Die Schwoazn не раскидываются деньгами в разные стороны. Вооружившись принципами культовой драмы Moneyball, главный тренер Кристиан Ильцер и спортивный директор Андреас Шикер вышли в Лигу чемпионов с минимальными затратами.

&quot;Динамо&quot; – &quot;Штурм&quot;: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Главный актив "Штурма" – 19-летний нападающий Расмус Хойлунн – переехал в Грац за смешные ныне 1,8 млн евро. В субботу датчанин оформил дубль в ворота крепкого европейского бойца "Зальцбурга". И пусть бросить вызов "красным быкам" в этом году штирийцы вряд ли смогут, но "Динамо" будет непросто.

С поединка против "Фенербахче" команда Мирчи Луческу понесла потери. Словенец Вербич решил уехать в более спокойную Грецию, но его вклад в игру "Динамо" давно перестал быть весомым. Тренерский штаб будет выбирать между ветераном Гармашем и юниором Ванатом. Скорее всего, остановятся на опыте.

Дисквалифицированные:

Травмированные: Кулач, Супряга – Гайрхофер, Китеишвили, Янчер

&quot;Динамо&quot; – &quot;Штурм&quot;: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Ориентировочные составы на матч "Динамо" – "Штурм"

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Гармаш – Беседин

"Штурм": Зибенхандль – Газибегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте – Хирлендер, Горенц Станкович, Прасс – Хорват – Саркария, Хойлунн

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:0

В нескольких шагах от группового этапа Лиги чемпионов любая ошибка будет стоить миллионы. Осознание этого факта, очевидно, заставит обе команды играть осторожнее. В первую очередь и "Динамо", и "Штурм" будут ставить на защиту собственных редутов. Но высший индивидуальный уровень украинцев должен гарантировать "бело-синим" хотя бы один забитый мяч. Так что украинский гранд должен продемонстрировать качество и сзади, и впереди.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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