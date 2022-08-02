УПЛ получила заявки двух платформ на полный пакет медиа-прав футбольного чемпионата

В тендере на трансляцию матчей украинской Премьер-лиги сразятся сервис MEGOGO и телеканал Setanta Sports.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Детектор Медіа" .

Две платформы претендуют на полный пакет медиаправ УПЛ. Исполнительный директор лиги Евгений Дикий анонсировал выбор победителя тендера 4 августа.

Полный пакет состоит из эксклюзивной ретрансляции всех матчей Премьер-лиги на разных платформах. Один поединок каждого тура обязательно должен быть в общем доступе. Со временем появится разрешение и на трансляцию матчей в YouTube.

Также УПЛ готова отдать неполный пакет прав – трансляция отдельных матчей и обзоры поединков. Заявку на их получение подал телеканал "Эспрессо". Собрание клубов-членов Премьер-лиги 4 августа выберет транслятора или же запустит план "Б" по созданию собственного ОТТ-сервиса.

"По запуску своего сервиса УПЛ-ТВ, главный вопрос – это средства. Потому что продукт достаточно дорогой. Производство трансляции одного матча стоит около 10 тысяч долларов. В сезоне у нас 240 матчей. Это приблизительная сумма, на которую нужно ориентироваться при запуске своей платформы" , – рассказал Дикий.

Ранее УАФ провела инспекцию части стадионов, стремящихся принимать матчи УПЛ в сезоне 2022/23. В список проверенных арен попали 6 стадионов на западе Украины.