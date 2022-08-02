"Динамо" – "Штурм": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Трансляція поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23 між київським "Динамо" та австрійським "Штурмом" буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Матч "Динамо" – "Штурм" відбудеться в польській Лодзі 3 серпня. Початок поєдинку о 21:00. Переможець пари пройде в плей-офф кваліфікації – фінальний етап боротьби за путівки в груповий етап турніру.

У цифровому мовленні T2 цього разу домашній матч "біло-синіх" транслюватимуть. Ефір запланований на телеканалі 2+2. Щоправда, через рішення правовласника трансляція там ітиме з 15-хвилинною затримкою.

Натомість Setanta Sports покаже поєдинок у прямому ефірі та на власній OTT-платформі setantasports.com. Мовлення телеканалу на час матчу буде заблоковане на платформі MEGOGO, але залишиться у доступі в інших операторів. Коментатором залишиться Юрій Кириченко.

Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на перший матч у протистоянні українського та австрійського грандів. "Динамо" стало фаворитом контор, а шанси "Штурма" на одному рівні з нічиєю.

У п'ятницю київський клуб провів спаринг із "Евертоном" у Ліверпулі. Матч завершився впевненою перемогою мерсисайдців (3:0). Щоправда, склад "Динамо" був неоптимальним.