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"Динамо" – "Штурм": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Новина українською →
Лодзь, Вторник 02 августа 2022 11:43
"Динамо" – "Штурм": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов Фото: Только что Александр Караваев (в центре) забил "Фенербахче" победный мяч (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 киевское "Динамо" примет "Штурм" из австрийского Граца.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Штурм" состоится в польской Лодзи 3 августа. Начало поединка в 21:00. Победитель пары пройдет в плей-офф квалификации – финальный этап борьбы за путевки в групповой этап турнира.

Австрийские букмекеры из Bwin патриотизма не проявили и определили украинский гранд фаворитом противостояния. На победу бело-синих здесь принимают ставки с коэффициентом 2,10. Вероятность успеха "Штурма" и ничьей оценили одинаковым кэфом 3,40.

На победу 2:0 в пользу Динамо можно заложиться с солидным коэффициентом 9,75. Тем временем "сухая" победа команды из Граца увеличит выигрыш в 5,5 раза.

Британская контора William Hill подготовила схожие цифры. На потенциальную победу "Динамо" можно сделать ставку с 2,05 баллом. Коэффициенты на победу австрийского коллектива и ничью идентичны – 3,50.

Для персональных поклонников лидера "Динамо" Виктора Цыганкова готовый вариант – ставка на 2+ мяча в исполнении украинца с кэфом 12,00. Тем временем волевая победа украинского гранда над "Штурмом" сулит потенциальный выигрыш с баллом 10,00.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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