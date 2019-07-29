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Новичок УПЛ усилил свой состав опытным защитником

Новости » Спорт    29.07.2019 - 16:17
Новичок УПЛ усилил свой состав опытным защитником
Фото: Папа Гуйе (scdnipro1.com.ua)

Для Папа Гуйе это уже пятая украинская команда

Новичок украинской Премьер-лиги "Днепр-1" объявил о подписании сенегальского защитника Папы Гуйе сроком на один год. Об этом информирует официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Папа Гуйе выступал за львовские "Карпаты". До этого играл в составе луцкой "Волыни", харьковского "Металлиста" и "Днепра". Также год назад находился на просмотре в киевском "Динамо".

Всего в УПЛ защитник провел 263 матча. В них Папа Гуйе забил 5 мячей и отдал 7 ассистов.

В составе национальной сборной Сенегала провел 5 матчей.

Напомним, бывший футболист "Днепра" и сборной Украины Сергей Назаренко вошел в тренерский штаб "Днепра-1"

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