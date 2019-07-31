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"Динамо" і "Шахтар" стартували з перемог в чемпіонаті України

Новини » Спорт    31.07.2019 - 21:58
"Динамо" і "Шахтар" стартували з перемог в чемпіонаті України
Фото: "Динамо" - "Шахтар" в матчі за Суперкубок України-2019 (facebook.com/fcdynamoua)

Команди впевнено обіграли суперників у першому турі

Лідери українського футболу "Динамо" і "Шахтар" здобули перемоги в першому турі чемпіонату України сезону 2019/20 років. Про це повідомляється на сайті української Прем'єр-ліги.

Донецька команда на виїзді здолала "Олександрію" з рахунком 3:1, поступаючись після першого тайму. Голами відзначилися: Третьяков на 42 хвилині, на 58 - автогол Гупала, Тайсон на 73 вивів гірників вперед, Дентіньо на 90 встановив остаточний рахунок.

Підопічні Олександра Хацкевича взяли верх над "Карпатами" у Львові завдяки автоголу та пенальті - 2:0. Олексій Ковтун на 42 хвилині відправив м'яч у власні ворота, а в компенсований до першого тайму час Артем Бесєдін реалізував 11-метровий, призначений за фол Олексія Гуцуляка.

Нагадаємо, між собою "Динамо" і "Шахтар" зіграють в рамках третього туру УПЛ. Поєдинок відбудеться в суботу, 10 серпня, початок - о 17:00.

Суперники вже встигли зустрітись цього сезону у матчі за Суперкубок України. Перемогу з рахунком 2:1 здобули кияни.

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