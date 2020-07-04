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Динамо - Шахтер: смотреть трансляцию матча

Новости » Спорт     04.07.2020 - 15:01
Динамо - Шахтер: смотреть трансляцию матча
Фото: "Динамо" - "Шахтер" (shakhtar.com)

Прямой эфир украинского классического противостояния

В центральном матче 29 тура УПЛ "Динамо" встретится с "Шахтером". Букмекеры не могут определить явного фаворита встречи.

4 июля 19:30
Киев, НСК "Олимпийский"

Поединок состоится в субботу, 4 июля, на главном стадионе страны НСК "Олимпийский" в Киеве при пустых трибунах. Время начала встречи - 19:30. В прямом эфире матч можно будет смотреть на телеканале 2+2. Также онлайн-трансляция будет доступна для болельщиков на Youtube-канале Football Hub и клубном видеохостинге "Динамо".

Болельщиков ожидает уже шестое и последнее украинское классическое противостояние в этом сезоне. Три победы "Шахтер" одержал в чемпионате, две - на счету "Динамо" в Суперкубке и Кубке Украины.

Напомним, донецкий клуб досрочно завоевал золотые медали чемпионата УПЛ сезона 2019/20.

"Динамо" необходимы очки для продления борьбы за место в Лиге чемпионов. Киевляне идут на втором месте в турнирной таблице, опережая на два балла луганскую "Зарю" и на три - черниговскую "Десну". Командам осталось сыграть в чемпионате по четыре матча.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ДинамоШахтеронлайн-трансляцияонлайнтрансляцияУПЛ
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