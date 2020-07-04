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Динамо - Шахтер: прогноз на матч

Новости » Спорт     04.07.2020 - 12:09
Динамо - Шахтер: прогноз на матч
Фото: "Динамо" - "Шахтер" (shakhtar.com)

Специалисты считают фаворитом донецкий клуб

Матч "Динамо" с "Шахтером" в рамках 29 тура УПЛ станет главным событием уик-энда в украинском футболе. Трансляция начнется в 19:30, а смотреть игру можно на телеканале "2+2".

4 июля 19:30
Киев, НСК "Олимпийский"

По мнению букмекеров, команды имеют примерно равные шансы на успех в этой игре, однако небольшой перевес на стороне "Динамо". Так, на победу подопечных Алексея Михайличенко можно поставить с коэффициентом 2,50, в то время как успех "Шахтера" составляет 2,60. Ничейный же результат аналитики оценивают в 3,20. Самый ожидаемый счет - ничья 1:1.

В нынешнем сезоне все три поединка в чемпионате выиграл донецкий клуб, на счету "бело-синих" победы в Суперкубке и Кубке Украины. Сегодняшняя встреча - последняя между грандами украинского футбола в этом сезоне. В ней дончане могут сравняться с киевлянами по числу побед в очных встречах в рамках Премьер-лиги: у "горняков" их 23, у киевлян - 24.

Напомним, донецкий клуб досрочно завоевал золотые медали чемпионата УПЛ сезона 2019/20.

"Динамо" борется за вторую строчку в турнирной таблице, которая дает право выступать в Лиге чемпионов. Киевляне опережают на 2 балла луганскую "Зарю" и на 3 - черниговскую "Десну". Командам осталось сыграть в чемпионате по четыре матча.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ДинамоШахтерпрогнозЧемпионат УкраиныставкиУПЛбукмекеры
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