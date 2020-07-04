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Динамо - Шахтар: дивитися трансляцію матчу

Новини » Спорт     04.07.2020 - 15:01
Динамо - Шахтар: дивитися трансляцію матчу
Фото: "Динамо" - "Шахтар" (shakhtar.com)

Відео наживо українського класичного протистояння

У центральному матчі 29 туру УПЛ "Динамо" зустрінеться з "Шахтарем". Букмекери не можуть визначити явного фаворита зустрічі.

4 липня 19:30
Київ, НСК "Олімпійський"

Поєдинок відбудеться в суботу, 4 липня, на головному стадіоні країни НСК "Олімпійський" в Києві за порожніх трибун. Час початку зустрічі - 19:30. У прямому ефірі матч можна буде дивитися на телеканалі 2+2. Також онлайн-трансляція буде доступна для вболівальників на Youtube-каналі Football Hub і клубному відеохостингу "Динамо".

На вболівальників чекає вже шосте та останнє українське класичне протистояння цього сезону. Три перемоги "Шахтар" здобув у чемпіонаті, дві - на рахунку "Динамо" у Суперкубку і Кубку України.

Нагадаємо, донецький клуб достроково завоював золоті медалі чемпіонату УПЛ сезону 2019/20.

"Динамо" необхідні очки для продовження боротьби за місце в Лізі чемпіонів. Кияни йдуть на другому місці в турнірній таблиці, випереджаючи на два бали луганську "Зорю" і на три - чернігівську "Десну". Командам залишилося зіграти в чемпіонаті по чотири матчі.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ДинамоШахтаронлайн-трансляцияонлайнтрансляцияУПЛ
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