Динамо - Шахтер: где смотреть матч

Фото: "Динамо" - "Шахтер" (shakhtar.com)

Где и когда начнется поединок 3 тура УПЛ

В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги состоится матч лидеров чемпионата - киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Букмекеры считают, что у "горняков" больше шансов на победу в этом матче.

10 августа 17:00

Киев, НСК "Олимпийский"

Игра лидеров украинского футбола состоится в субботу, 10 августа, на киевском НСК "Олимпийский". Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

В прямом эфире транслировать поединок будет телеканал 2+2. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Напомним, на матче "Динамо" - "Шахтер" будет протестирована в офлайн-режиме система видеоповторов.