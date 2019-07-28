Динамо - Шахтер: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок за Суперкубок Украины-2019
В матче за Суперкубок Украины 2019 года сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". По мнению букмекеров, больше шансов на победу у "горняков".
28 июля 21:00
Одесса, стадион "Черноморец"
Поединок между грандами украинского футбола пройдет 28 июля на стадионе "Черноморец" в Одессе. В прямом эфире транслировать матч за Суперкубок будет ТРК "Украина", а также телеканал "Футбол 1". Стартовый свисток - в 21:00.
Также трансляцию матча за Суперкубок Украины в прямом эфире анонсировал польский телеканал TVP Sport.
Напомним, на матче грандов украинского футбола ожидается аншлаг.