Динамо - Шахтер: где смотреть матч

В матче за Суперкубок Украины 2019 года сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". По мнению букмекеров, больше шансов на победу у "горняков".

28 июля 21:00

Одесса, стадион "Черноморец"

Поединок между грандами украинского футбола пройдет 28 июля на стадионе "Черноморец" в Одессе. В прямом эфире транслировать матч за Суперкубок будет ТРК "Украина", а также телеканал "Футбол 1". Стартовый свисток - в 21:00.

Также трансляцию матча за Суперкубок Украины в прямом эфире анонсировал польский телеканал TVP Sport.

Напомним, на матче грандов украинского футбола ожидается аншлаг.