Динамо - Шахтар: де дивитися матч

У матчі за Суперкубок України 2019 року зіграють київське "Динамо" і донецький "Шахтар". На думку букмекерів, більше шансів на перемогу у "гірників".

28 липня 21:00

Одеса, стадіон "Чорноморець"

Поєдинок між грандами українського футболу пройде 28 липня на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. У прямому ефірі транслювати матч за Суперкубок буде ТРК "Україна", а також телеканал "Футбол 1". Стартовий свисток - о 21:00.

Також трансляцію матчу за Суперкубок України в прямому ефірі анонсував польський телеканал TVP Sport.

Нагадаємо, на матчі грандів українського футболу очікується аншлаг.