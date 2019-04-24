Динамо - Шахтер: где смотреть матч

В главном футбольном противостоянии страны сойдутся "Динамо" и "Шахтер". Букмекеры решили никому не давать предпочтение в этом противостоянии.

24 апреля 18:30

Киев, НСК "Олимпийский"

Поединок 25 тура украинской Премьер-лиги между киевской и донецкой командами состоится 24 апреля в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 18:30. В прямом эфире матч "Динамо" - "Шахтер" покажет телеканал 2+2.

Напомним, поединок обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Романовым.