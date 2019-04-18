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Стал известен арбитр матча "Динамо" - "Шахтер"

Новости » Спорт    18.04.2019 - 17:27
Стал известен арбитр матча "Динамо" - "Шахтер"
Фото: Виталий Романов во время матча 14 тура "Шахтер" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Команды сыграют в рамках 25 тура УПЛ в среду, 24 апреля

Комитет арбитров ФФУ назначил судейскую бригаду, которая будет обслуживать матч 25 тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером". Об этом сообщается на сайте киевского клуба.

Судья в поле - 39-летний Виталий Романов из Днепра, который в нынешнем сезоне имеет в своем активе девять матчей высшего украинского дивизиона, в которых показал 58 желтых карточек (в среднем - почти 6,5 за игру) и четыре раза удалял футболистов с поля.

Среди них было и одно "классико" - 14 туре "Шахтер" в Харькове обыграл "Динамо" (2:1), а арбитр показал восемь предупреждений и удалил динамовца Томаша Кендзеру в компенсированное время.

Кроме этого поединка, "Динамо" за судейства Романова обыграло дома "Александрию" (1:0, 5 тур) и "Зарю" (5:0, 19 тур), а "Шахтер" обыграл дома "Арсенал-Киев" (3:0, 2 тур) и победил на выезде "Зарю" (1:0, 22 тур).

Ассистенты арбитра - Александр Войтюк (Запорожье), Владимир Володин (Херсон). Четвертый арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий). Наблюдатель арбитража - Андрей Шандор (Львов).

Напомним, что матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в среду, 24 апреля, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало - в 18:30.

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