Динамо - Шахтар: де дивитися матч

У головному футбольному протистоянні країни зійдуться "Динамо" та "Шахтар". Букмекери вирішили нікому не давати перевагу в цьому протистоянні.

24 квітня 18:30

Київ, НСК "Олімпійський"

Поєдинок 25 туру української Прем'єр-ліги між київською і донецькою командами відбудеться 24 квітня в Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 18:30. У прямому ефірі матч "Динамо" - "Шахтар" покаже телеканал 2+2.

Нагадаємо, поєдинок обслужить бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим.