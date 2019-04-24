ru
ua

Динамо - Шахтар: де дивитися матч


Де і коли почнеться поєдинок 25 туру чемпіонату України

У головному футбольному протистоянні країни зійдуться "Динамо" та "Шахтар". Букмекери вирішили нікому не давати перевагу в цьому протистоянні.

24 квітня 18:30
Київ, НСК "Олімпійський"

 

Поєдинок 25 туру української Прем'єр-ліги між київською і донецькою командами відбудеться 24 квітня в Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 18:30. У прямому ефірі матч "Динамо" - "Шахтар" покаже телеканал 2+2.

Нагадаємо, поєдинок обслужить бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим

Лікар Комаровський увійшов до команди Зеленського Зеленський не приїхав на дебати на "Суспільному"
Читати всі новини