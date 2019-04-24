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Динамо - Шахтер: где смотреть матч

Новости » Спорт    24.04.2019 - 11:03
Динамо - Шахтер: где смотреть матч
Фото: "Динамо" - "Шахтер" (fcdynamo.kiev.ua)

Где и когда начнется поединок 25 тура чемпионата Украины

В главном футбольном противостоянии страны сойдутся "Динамо" и "Шахтер". Букмекеры решили никому не давать предпочтение в этом противостоянии.

24 апреля 18:30
Киев, НСК "Олимпийский"

 

Поединок 25 тура украинской Премьер-лиги между киевской и донецкой командами состоится 24 апреля в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 18:30. В прямом эфире матч "Динамо" - "Шахтер" покажет телеканал 2+2.

Напомним, поединок обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Романовым.

На матч "Динамо" - "Шахтер" продана почти треть билетов Газон НСК "Олимпийский" к матчу "Динамо" - "Шахтер" не пострадал
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