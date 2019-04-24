Динамо - Шахтар: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок 25 туру чемпіонату України
У головному футбольному протистоянні країни зійдуться "Динамо" та "Шахтар". Букмекери вирішили нікому не давати перевагу в цьому протистоянні.
24 квітня 18:30
Київ, НСК "Олімпійський"
Поєдинок 25 туру української Прем'єр-ліги між київською і донецькою командами відбудеться 24 квітня в Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 18:30. У прямому ефірі матч "Динамо" - "Шахтар" покаже телеканал 2+2.
Нагадаємо, поєдинок обслужить бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим.