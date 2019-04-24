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Динамо - Шахтар: де дивитися матч

Новини » Спорт    24.04.2019 - 11:03
Динамо - Шахтар: де дивитися матч
Фото: "Динамо" - "Шахтар" (fcdynamo.kiev.ua)

Де і коли почнеться поєдинок 25 туру чемпіонату України

У головному футбольному протистоянні країни зійдуться "Динамо" та "Шахтар". Букмекери вирішили нікому не давати перевагу в цьому протистоянні.

24 квітня 18:30
Київ, НСК "Олімпійський"

 

Поєдинок 25 туру української Прем'єр-ліги між київською і донецькою командами відбудеться 24 квітня в Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 18:30. У прямому ефірі матч "Динамо" - "Шахтар" покаже телеканал 2+2.

Нагадаємо, поєдинок обслужить бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим

На матч "Динамо" - "Шахтар" продано майже третину квитків Газон НСК "Олімпійський" до матчу "Динамо" - "Шахтар" не постраждав
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