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"Динамо" и "Шахтер" без потерь, "Заря" поднимается на четвертое место: результаты тура УПЛ

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 24 октября, завершились последние матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги. Особых сенсаций в туре не произошло, "Динамо" и "Шахтер" с одинаковым счетом (2:0) обыграли идущих следом "Днепр-1" и "Ворсклу".

Все результаты 12-го тура УПЛ - в материале РБК-Украина.

"Десна" - "Александрия" 1:1

Безбородько, 35 - Третьяков, 28

"Металлист-1925" - "Ингулец" 4:0

Батюшин, 44, Западня, 58, Марлисон, 66, Крыськив, 83

"Верес" - "Мариуполь" 2:0

Шестаков, 64, 80

"Ворскла" - "Шахтер" 0:2

Тете, 65, Соломон, 78

Удаление у "Ворсклы": Тилль, 29

"Черноморец" - "Львов" 1:1

Михайленко, 71 - Эрнест, 77

"Рух" - "Минай" 2:2

Альваренга, 48, Клымчук, 72 - Ахмедзадзе, 13, Билоног, 67

"Динамо" - "Днепр-1" 2:0

Цыганков, 50, Гармаш, 75

"Заря" - "Колос" 1:0

Аллахьяр, 38

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