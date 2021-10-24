"Динамо" и "Шахтер" без потерь, "Заря" поднимается на четвертое место: результаты тура УПЛ

Сегодня, 24 октября, завершились последние матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги. Особых сенсаций в туре не произошло, "Динамо" и "Шахтер" с одинаковым счетом (2:0) обыграли идущих следом "Днепр-1" и "Ворсклу".
Все результаты 12-го тура УПЛ - в материале РБК-Украина.
"Десна" - "Александрия" 1:1
Безбородько, 35 - Третьяков, 28
"Металлист-1925" - "Ингулец" 4:0
Батюшин, 44, Западня, 58, Марлисон, 66, Крыськив, 83
"Верес" - "Мариуполь" 2:0
Шестаков, 64, 80
Тете, 65, Соломон, 78
Удаление у "Ворсклы": Тилль, 29
"Черноморец" - "Львов" 1:1
Михайленко, 71 - Эрнест, 77
"Рух" - "Минай" 2:2
Альваренга, 48, Клымчук, 72 - Ахмедзадзе, 13, Билоног, 67
Цыганков, 50, Гармаш, 75
"Заря" - "Колос" 1:0
Аллахьяр, 38