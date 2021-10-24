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"Динамо" без особых проблем обыграло "Днепр-1" и сохранило отрыв от "Шахтера"

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Киев, Воскресенье 24 октября 2021 18:56
"Динамо" без особых проблем обыграло "Днепр-1" и сохранило отрыв от "Шахтера" Фото: киевляне забили соперникам два "сухих" гола (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Игорь Литвиненко

Киевское "Динамо" добыло три очка в одном из центральных поединков 12-го тура украинской Премьер-лиги против "Днепра-1" - 2:0. За киевлян голами отметились Виктор Цыганков и Денис Гармаш.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

В первой половине команды голов не забивали, хотя у киевлян было несколько неплохих моментов, чтобы счет открыть. Но сделали это игроки "Динамо" уже на старте второй половины. На 50-й минуте Цыганков расшатал защитника "Днепра-1" на правом фланге, сместился к центру и запустил мяч точно в дальнюю девятку - 1:0.

На 63-й минуте днепряне сумели зажечь небольшой пожар в штрафной киевлян, но ни удар Ярмолюка, ни Довбыка через частокол ног защитников "бело-синих" пройти не смог.

А далее киевляне счет в матче увеличили. На 70-й минуте Логинов грубо ошибся, пропустив мяч себе за спину, Цыганков его подхватил, вошел в штрафной и пытался отпасовать на Буяльского. Казалось, что защитники передачу перехватили, но круглый отскочил к только вышедшему на замену Гармашу, который при помощи еще одного рикошета пробил кипера днепрян - 2:0.

Таким счет остался до финального свистка. Победа позволила сохранить "Динамо" открыв от "Шахтера" в турнирной таблице в три очка. "Днепр-1" также остался четвертым, правда, днепрян может потеснить "Заря", если сегодня обыграет "Колос".

&quot;Динамо&quot; без особых проблем обыграло &quot;Днепр-1&quot; и сохранило отрыв от &quot;Шахтера&quot;

"ДИНАМО" - "ДНЕПР-1" 2:0

Цыганков, 50, Гармаш, 70

"Динамо": Бущан - Тымчик, Кендзера, Забарный, Миколенко (Караваев, 76) - Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Сидорчук, 46) - Цыганков, Буяльский, Витиньо (Де Пена, 46) - Рамирес (Гармаш, 68)

"Днепр-1": Кожокару - Лучкевич (Адамюк, 71), Логинов (Чуже, 82), Сваток, Монте, Гуцуляк - Джурасек (Билл, 82), Игнатенко, Пихаленок, Ярмолюк (Назаренко, 72) - Довбык

Напомним, вчера "горняки" обыграли на выезде полтавскую "Ворсклу" - 2:0. Полтавчане с середины первой половины играли в меньшинстве.

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