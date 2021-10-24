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"Динамо" і "Шахтар" без втрат, "Зоря" піднімається на четверте місце: результати туру УПЛ

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 24 жовтня, завершилися останні матчі 12-го туру української Прем'єр-Ліги. Особливих сенсацій в турі не відбулося, "Динамо" і "Шахтар" з однаковим рахунком (2:0) обіграли йдуть слідом "Дніпро-1" і "Ворсклу".

Всі результати 12-го туру УПЛ - в матеріалі РБК-Україна.

"Десна" - "Олександрія" 1:1

Безбородько, 35-Третьяков, 28

"Металіст-1925" - "Інгулець" 4:0

Батюшин, 44, Западня, 58, Марлисон, 66, Крыськив, 83

"Верес" - "Маріуполь" 2:0

Шестаков, 64, 80

"Ворскла" - "Шахтар" 0:2

Тете, 65, Соломон, 78

Видалення у "Ворскли": Тілль, 29

"Чорноморець" - "Львів" 1:1

Михайленко, 71-Ернест, 77

"Рух" - "Минай" 2:2

Альваренга, 48, Климчук, 72-Ахмедзадзе, 13, Білоног, 67

"Динамо" - "Дніпро-1" 2: 0

Циганков, 50, Гармаш, 75

"Зоря" - "Колос" 1:0

Аллахьяр, 38

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