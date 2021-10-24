"Динамо" і "Шахтар" без втрат, "Зоря" піднімається на четверте місце: результати туру УПЛ

Сьогодні, 24 жовтня, завершилися останні матчі 12-го туру української Прем'єр-Ліги. Особливих сенсацій в турі не відбулося, "Динамо" і "Шахтар" з однаковим рахунком (2:0) обіграли йдуть слідом "Дніпро-1" і "Ворсклу".
Всі результати 12-го туру УПЛ - в матеріалі РБК-Україна.
"Десна" - "Олександрія" 1:1
Безбородько, 35-Третьяков, 28
"Металіст-1925" - "Інгулець" 4:0
Батюшин, 44, Западня, 58, Марлисон, 66, Крыськив, 83
"Верес" - "Маріуполь" 2:0
Шестаков, 64, 80
Тете, 65, Соломон, 78
Видалення у "Ворскли": Тілль, 29
"Чорноморець" - "Львів" 1:1
Михайленко, 71-Ернест, 77
"Рух" - "Минай" 2:2
Альваренга, 48, Климчук, 72-Ахмедзадзе, 13, Білоног, 67
Циганков, 50, Гармаш, 75
"Зоря" - "Колос" 1:0
Аллахьяр, 38