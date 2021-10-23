"Шахтер" обыграл "Ворсклу" в центральном матче тура УПЛ и временно сравнялся с "Динамо"

Донецкий "Шахтер" в центральном поединке 12-го тура украинской Премьер-лиги на выезде обыграл полтавскую "Ворсклу" - 2:0. Полтавчане с середины первой половины играли в меньшинстве, но все равно навязали серьезную борьбу "горнякам".

"Ворскла" с первых минут показала, что закрываться в глухой обороне не планирует. Как результат, и первый опасный момент в матче был именно у полтавчан. На 13-й минуте после углового Тамм пробивал головой, но мяч прошел мимо ворот, черкнув штангу с внешней стороны.

Но в середине тайма, казалось бы, еще один голевой шанс для "Ворсклы" завершился для хозяев плачевно. Рангел отпасовал на Тилля, который ворвался в штрафную, обыграл Майкона, но, пытаясь достать мяч, влетел ногой в Трубина. Судья расценил это как фол на желтую карточку. Правда, для люксембуржского легионера "зелено-белых" эта карточка стала второй в нынешнем матче, став в итоге "красной".

Игра в большинстве явно положительно сказалась на "горняках", которые на 37-й минуте таки смогли организовать убойный момент у ворот Ризныка. Педриньо получил мяч вблизи штрафной и закинул за спину Тамму прямо на набегающего Фернандо. Бразильцу нужно было лишь попасть с пяти метров в створ, но он пробил неточно.

Еще один шанс был у игроков "Шахтера" на 43-й минуте. Педриньо сместился с фланга в центр и пробил с линии штрафной. Мяч по ходу попал в Пердуту, от которого пролетел в сантиметрах от штанги.

На старте второй половины "горняки" имели еще одну возможность счет в матче открыть. Вышедший вместо Педриньо Сикан с пределов вратарской не смог попасть в створ, хоть и находился в окружении нескольких защитников полтавчан.

"Ворскляне", хоть и играли в меньшинстве, но все равно пытались огрызаться. Так, на 62-й минуте мяч мог оказаться в сетке ворот "горняков" - Пешич после штрафного с острого угла делал плотный удар-прострел, который чуть не замкнул Рангел.

Но все де дончане численным преимуществом воспользовались. На 65-й минуте Сикан вблизи штрафной полтавчан собрал на себе троих защитников и смог отпасовать мяч на Соломона. Тот прорвался в пустую зону в штрафной и прострелил вдоль вратарской. Мяч отрикошетил к Тете, которому оставалось лишь попасть в уже пустые ворота - 1:0.

На последних минутах полтавчане пытались идти вперед, надеясь счет сравнять, но получили второй гол в свои ворота. На 79-й минуте Соломон обыгрался в стеночку с Марлосом на линии штрафной и пробил в нижний угол ворот Ризныка - 2:0.

Этот гол стал последним в матче. Победа позволила "Шахтеру" набрать 29 очков и сравняться по этому показателю с лидером - киевским "Динамо". Правда, у киевлян есть еще матч в запасе - завтра "бело-синие" сыграют дома против "Днепра-1". "Ворскла" же несмотря на поражение осталась третьей.

"ВОРСКЛА" - "ШАХТЕР" 0:2

Тете, 65, Соломон, 79

Удаление у "Ворсклы": Тилль, 29

"Ворскла": Ризнык - Пердута, Тамм, Яворский, Якубу - Скляр (Пешич, 49), Челядин (Павлюк, 90+1), Тилль, Кане - Степанюк (Крупский, 90+1), Рангел (Коджови, 90+1)

"Шахтер": Трубин - Додо, Бондарь, Марлон, Исмаили (Конопля, 82) - Майкон, Степаненко (Судаков, 56) - Марлос, Патрик (Тете, 46), Фернандо (Соломон, 46) - Педриньо (Сикан, 46)