Динамо - Шахтер: анонс матча

Готовимся к центральному поединку 3 тура УПЛ

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сразятся в центральном поединка третьего тура чемпионата Украины. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 19:00, а смотреть поединок можно на телеканале "2+2". По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этой игре на стороне "горняков".

3 августа 19:00

Киев, НСК "Олимпийский"

"Шахтер" стартовал в чемпионате с двух сухих побед над дебютантами УПЛ - 2:0 на выезде с "Десной" и 3:0 в Харькове с "Арсеналом-Киевом".

"Динамо" в новом сезоне пока добывает минимальные победы: две встречи УПЛ с "Ворсклой" и "Львовом", а также матч за Суперкубок Украины против "горняков" завершились со счетом 1:0.

Оппоненты провели 57 игр в чемпионатах Украины: 23 победы у "Динамо", 19 - у "Шахтера", 15 ничьих. Разница мячей: 74-67.

Главным арбитром на центральном матче 3 тура будет Юрий Можаровский. Его ассистенты - Александр Войтюк и Семен Шлончак. Четвертым арбитром будет Виталий Романов.

Можаровский на матче Суперкубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" в этом году был 4 арбитром, а в финале Кубка Украины в мае, где встречались те же команды, обслуживал матч в качестве главного арбитра.

Ориентировочные составы команд:

"Динамо": Бойко - Кенджера, Бурда, Кадар, Морозюк - Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Вербич - Шепелев - Беседин

"Шахтер": Пятов - Данченко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес