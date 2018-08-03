Динамо - Шахтар: анонс матчу

Готуємося до центрального поєдинку 3 туру УПЛ

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зустрінуться в центральному поєдинку третього туру чемпіонату України. Трансляція матчу почнеться на РБК-Україна о 19:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "2+2". На думку букмекерів, мінімальна перевага в цій грі на боці "гірників".

3 серпня 19:00

Київ, НСК "Олімпійський"

"Шахтар" стартував у чемпіонаті з двох сухих перемог над дебютантами УПЛ - 2:0 на виїзді з "Десною" і 3:0 в Харкові з "Арсеналом-Києвом".

"Динамо" в новому сезоні поки здобуває мінімальні перемоги: дві зустрічі УПЛ з "Ворсклою" і "Львовом", а також матч за Суперкубок України проти "гірників" завершилися з рахунком 1:0.

Опоненти провели 57 ігор в чемпіонатах України: 23 перемоги у "Динамо", 19 - у "Шахтаря", 15 нічиїх. Різниця м'ячів: 74-67.

Головним арбітром на центральному матчі 3 туру буде Юрій Можаровський. Його асистенти - Олександр Войтюк та Семен Шлончак. Четвертим арбітром буде Віталій Романов.

Можаровський на матчі Суперкубка України між "Динамо" і "Шахтарем" в цьому році був 4 арбітром, а в фіналі Кубка України в травні, де зустрічалися ті ж команди, обслуговував матч в якості головного арбітра.

Орієнтовні склади команд:

"Динамо": Бойко - Кенджера, Бурда, Кадар, Морозюк - Циганков, Сидорчук, Буяльський, Вербич - Шепелев - Бесєдін

"Шахтар": Пятов - Данченко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес