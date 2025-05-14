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"Динамо", "Шахтар" та інші в єврокубках-2025/26: хто в яких турнірах і коли стартує

Фото: "Динамо" і "Шахтар" незабаром стартують у Європі (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Перемога донецького "Шахтаря" в Кубку України остаточно вирішила долю розподілу представників УПЛ в європейських кубкових змаганнях у сезоні-2025/26.

Хто у якому турнірі та з якого раунду стартує в Європі – підкаже РБК-Україна.

У наступному сезоні Україна матиме в єврокубках чотирьох представників. За підсумками кампанії-2024/25 квота нашої країни зменшилась на одну команду.

Ніхто з учасників не гарантував собі місце в основних раундах турнірів. Теоретично такий шанс у ЛЄ має "Шахтар", якщо будуть виконані декілька умов у інших європейських чемпіонатах.

Представництво України в єврокубках-2025/26

Чемпіон (вірогідно "Динамо") – Ліга чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд (три суперника до основного етапу).

Володар Кубка України ("Шахтар") – Ліга Європи, перший кваліфікаційний раунд (чотири суперника до основного етапу).

Друга команда УПЛ (вірогідно "Олександрія") – Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд.

Четверта команда УПЛ ("Карпати", "Полісся" або "Кривбас") – Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд.

У ЛК обом нашим представникам потрібно буде пройти трьох суперників для виходу в основний турнір.

Коли жеребкування та матчі

Ліга чемпіонів:

  • 18 червня – жеребкування другого кваліфікаційного раунду
  • 22/23 та 29/30 липня – матчі

Ліга Європи:

  • 17 червня – жеребкування першого кваліфікаційного раунду
  • 10 та 17 липня – матчі

Ліга конференцій

  • 18 червня – жеребкування другого кваліфікаційного раунду
  • 24 та 31 липня – матчі  
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