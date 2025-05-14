"Динамо", "Шахтар" та інші в єврокубках-2025/26: хто в яких турнірах і коли стартує

Перемога донецького "Шахтаря" в Кубку України остаточно вирішила долю розподілу представників УПЛ в європейських кубкових змаганнях у сезоні-2025/26.
Хто у якому турнірі та з якого раунду стартує в Європі – підкаже РБК-Україна.
У наступному сезоні Україна матиме в єврокубках чотирьох представників. За підсумками кампанії-2024/25 квота нашої країни зменшилась на одну команду.
Ніхто з учасників не гарантував собі місце в основних раундах турнірів. Теоретично такий шанс у ЛЄ має "Шахтар", якщо будуть виконані декілька умов у інших європейських чемпіонатах.
Чемпіон (вірогідно "Динамо") – Ліга чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд (три суперника до основного етапу).
Володар Кубка України ("Шахтар") – Ліга Європи, перший кваліфікаційний раунд (чотири суперника до основного етапу).
Друга команда УПЛ (вірогідно "Олександрія") – Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд.
Четверта команда УПЛ ("Карпати", "Полісся" або "Кривбас") – Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд.
У ЛК обом нашим представникам потрібно буде пройти трьох суперників для виходу в основний турнір.
Ліга чемпіонів:
Ліга Європи:
Ліга конференцій
Раніше повідомили, що претендент на Лігу конференцій забрав призи туру УПЛ.
Також розповіли, як рівно 50 років тому "Динамо" здобуло Кубок Кубків.