Перший євротріумф "Динамо": 50 років тому кияни здобули Кубок Кубків (відео)

Рівно півстоліття тому, 14 травня 1975 року, київське "Динамо" в швейцарському Базелі розгромило в фіналі Кубка Кубків угорський "Ференцварош".

РБК-Україна згадує шлях киян до першого тріумфу на євроарені.

Як "Динамо" потрапило в турнір

У другому на той момент за значенням еврозмаганні (після Кубка європейських чемпіонів) брали участь переможці національних кубкових турнірів. Або фіналісти, якщо трофей здобував чемпіон країни.

Кияни завоювали це право 10 серпня 1974 року, коли в суто українському фіналі Кубка СРСР перемогли луганську "Зорю" – 3:0.

Основний час поєдинку завершився нульовою нічиєю. А в додатковий - динамівці забили тричі: відзначилися Володимир Мунтян (92 хвилина), Олег Блохін (102) та Володимир Онищенко (118).

Шлях "Динамо" до фіналу

Серед потенційних суперників підопічних Валерія Лобановського було чимало грандів європейського футболу.

Разом з динамівцями в Кубку Кубків-1974/75 стартували зокрема – мадридський "Реал", англійський "Ліверпуль", португальська "Бенфіка", французький "Монако", італійська "Болонья", західнонімецький "Антрахт", нідерландський ПСВ. З двома останніми кияни перетнулись на шляху до фіналу.

Шлях "Динамо" до фіналу Кубка Кубків-1974/75:

1/16 фіналу, ЦСКА (Болгарія) – 1:0, 1:0

– 1:0, 1:0 1/8 фіналу, "Айнтрахт" (ФРН) – 3:2, 2:1

– 3:2, 2:1 1/4 фіналу, "Бурсаспор" (Туреччина) – 1:0, 2:0

– 1:0, 2:0 Півфінал, ПСВ (Нідерланди) – 3:0, 1:2

Як у фінал пройшов "Ференцварош"

Суперником "біло-синіх" у фіналі, який приймав швейцарський Базель, був угорський "Ференцварош" з Будапешта.

На шляху до вирішального матчу угорці пройшли валійський "Кардіфф Сіті" (2:0, 4:1), англійський "Ліверпуль" (0:0, 1:1 – за рахунок голу на виїзді), шведський "Мальме" (3:1, 1:1) та югославську "Црвену Звезду" (2:1, 2:2). Зазначимо, що "Црвена Звезда" в чвертьфіналі здолала в серії пенальті мадридський "Реал".

Розгром у Базелі

На фінальний матч Лобановський виставив такий склад.

"Динамо": Рудаков, Трошкін, Матвієнко, Решко, Фоменко, Мунтян, Коньков, Буряк, Колотов, Онищенко, Блохін.

Динамівці провели гру без замін та здобули перемогу з рахунком – 3:0. Вагомий заділ був зроблений ще у першому таймі. На 18-й хвилині Володимир Онищенко забив перший гол, а на 39-й він відзначився вдруге. Крапку у розгромі угорців на 67-й хвилині поставив Олег Блохін.

Герої тріумфального сезону

У складі київського "Динамо" в розіграші Кубка Кубків-1974/75 виступали такі футболісти.

Всі 9 матчів турніру провели – Олег Блохін (5 голів), Віктор Колотов (2), Віктор Матвієнко, Володимир Онищенко (7), Стефан Решко, Євген Рудаков (5 пропустив), Михайло Фоменко;

8 матчів – Володимир Мунтян (2);

7 матчів – Володимир Веремєєв, Володимир Трошкін;

6 матчів – Леонід Буряк (1);

5 матчів – Анатолій Коньков;

2 матчі – Валерій Зуєв, Віктор Маслов, Анатолій Шепель;

1 матч – Сергій Кузнецов.

Привів команду до тріумфу головний тренер Валерій Лобановський.