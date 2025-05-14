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Претендент на Лігу конференцій забрав призи туру УПЛ

Київ, Середа 14 травня 2025 15:14
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Претендент на Лігу конференцій забрав призи туру УПЛ Фото: Амбросій Чачуа – найкращий гравець 28-го туру (ФК "Карпати")
Автор: Андрій Костенко

Українська Прем'єр-ліга за підсумками чергового туру визначила найкращих гравця та тренера – призи дісталися представникам львівських "Карпат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Лупашко та Чачуа – герої туру

Найкращим тренером 28-го туру експерти, серед яких і представник РБК-Україна, визнали наставника львівських "Карпат" Владислава Лупашка. Його підопічні в дуже напруженому та емоційному матчі здобули вольову перемогу над "Олександрією" (2:1), та піднялися в таблиці на четверту сходинку, що дає право на участь в європейскій Лізі конференцій.

До топ-3 рейтингу увійшли також Василь Кобін ("Інгулець") та Руслан Костишин ("Колос"). Трохи відстав від них Олександр Кучер ("Чорноморець").

Претендент на Лігу конференцій забрав призи туру УПЛ

Владислав Лупашко (фото: ФК "Карпати")

Звання найкращого гравця 28-го туру із тотальною перевагою за набраними балами здобув герой матчу "Карпати" – "Олександрія" Амбросій Чачуа. Лідер львів'ян спочатку заробив пенальті, після якого "Карпати" зрівняли рахунок, а на 90+5-й хвилині приніс своїй команді перемогу.

До топ-5 рейтингу гравців увійшли також Ярослав Ракицький ("Чорноморець"), Іван Пахолюк ("Колос"), Віталій Фарасєєнко ("Інгулець") та Олег Горін ("Рух").

Нові обличчя в символічній збірній

Символічну збірну 28-го туру склали представники п'яти клубів. Цього разу в ній достатньо нових обличь.

Команда найкращих має такий вигляд: Пахолюк ("Колос") – Сідней ("Лівий Берег"), Ракицький ("Чорноморець"), Горін ("Рух"), Полегенко ("Карпати") – Лосенко, Фарасєєнко (обидва – "Інгулець"), Чачуа ("Карпати"), Теллес ("Колос"), Хобленко ("Чорноморець") – Фаал (Рух").

Загалом експерти згадували 37 футболістів та 7 тренерів на звання героїв 28-го туру, а також 72 кандидати до символічної збірної.

Претендент на Лігу конференцій забрав призи туру УПЛ

Раніше розповіли, як "Шахтар" може напряму вийти до Ліги Європи.

Також повідомили, що найкращого бомбардира чемпіонату України кличуть в АПЛ.

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