"Динамо", "Шахтер" и другие в еврокубках-2025/26: кто в каких турнирах и когда стартует

Победа донецкого "Шахтера" в Кубке Украины окончательно решила судьбу распределения представителей УПЛ в европейских кубковых соревнованиях в сезоне-2025/26.
Кто в каком турнире и с какого раунда стартует в Европе - подскажет РБК-Украина.
В следующем сезоне Украина будет иметь в еврокубках четырех представителей. По итогам кампании-2024/25 квота нашей страны уменьшилась на одну команду.
Никто из участников не гарантировал себе место в основных раундах турниров. Теоретически такой шанс в ЛЕ имеет "Шахтер", если будут выполнены несколько условий в других европейских чемпионатах.
Чемпион (вероятно "Динамо") - Лига чемпионов, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа).
Обладатель Кубка Украины ("Шахтер") - Лига Европы, первый квалификационный раунд (четыре соперника до основного этапа).
Вторая команда УПЛ (вероятно "Александрия") - Лига конференций, второй квалификационный раунд.
Четвертая команда УПЛ ("Карпаты", "Полесье" или "Кривбасс") - Лига конференций, второй квалификационный раунд.
В ЛК обоим нашим представителям нужно будет пройти трех соперников для выхода в основной турнир.
Лига чемпионов:
Лига Европы:
Лига конференций
Ранее сообщили, что претендент на Лигу конференций забрал призы тура УПЛ.
Также рассказали, как ровно 50 лет назад "Динамо" завоевало Кубок Кубков.