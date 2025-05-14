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"Динамо", "Шахтер" и другие в еврокубках-2025/26: кто в каких турнирах и когда стартует

Фото: "Динамо" и "Шахтер" вскоре стартуют в Европе (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Победа донецкого "Шахтера" в Кубке Украины окончательно решила судьбу распределения представителей УПЛ в европейских кубковых соревнованиях в сезоне-2025/26.

Кто в каком турнире и с какого раунда стартует в Европе - подскажет РБК-Украина.

В следующем сезоне Украина будет иметь в еврокубках четырех представителей. По итогам кампании-2024/25 квота нашей страны уменьшилась на одну команду.

Никто из участников не гарантировал себе место в основных раундах турниров. Теоретически такой шанс в ЛЕ имеет "Шахтер", если будут выполнены несколько условий в других европейских чемпионатах.

Представительство Украины в еврокубках-2025/26

Чемпион (вероятно "Динамо") - Лига чемпионов, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа).

Обладатель Кубка Украины ("Шахтер") - Лига Европы, первый квалификационный раунд (четыре соперника до основного этапа).

Вторая команда УПЛ (вероятно "Александрия") - Лига конференций, второй квалификационный раунд.

Четвертая команда УПЛ ("Карпаты", "Полесье" или "Кривбасс") - Лига конференций, второй квалификационный раунд.

В ЛК обоим нашим представителям нужно будет пройти трех соперников для выхода в основной турнир.

Когда жеребьевка и матчи

Лига чемпионов:

  • 18 июня - жеребьевка второго квалификационного раунда
  • 22/23 и 29/30 июля - матчи

Лига Европы:

  • 17 июня - жеребьевка первого квалификационного раунда
  • 10 и 17 июля - матчи

Лига конференций

  • 18 июня - жеребьевка второго квалификационного раунда
  • 24 и 31 июля - матчи

 

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