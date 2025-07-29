"Динамо" розбило "Хамрун" у матчі-відповіді Ліги чемпіонів: що далі для киян

"Динамо" - Хамрун": огляд ключових моментів матчу

Матч пройшов на "Арені Люблін" у Любліні, яка є номінально домашнім стадіоном для українського клубу в єврокубках.

З перших хвилин підопічні Олександра Шовковського взяли гру під свій контроль, диктуючи темп і створюючи моменти біля воріт мальтійців.

На 12-й хвилині м'яч опинився у воротах "Хамруна". Після навісу з кутового футбольний снаряд прилетів до воротарського на голову Крістіану Біловару, якому навіть не довелось стрибати. Однак, після перегляду VAR, арбітр Якоб Сундберг з Данії скасував гол, зафіксувавши, що м'яч зачепив руку гравця "Динамо".

Проте вже на 28-й хвилині "Динамо" таки зуміло відкрити рахунок. Мальтійці допомогли киянам: Ванат перехопив невдалу передачу від захисника Політо на кіпера Бонелло та з гострого кута відправив м'яч у ворота, зробивши рахунок 1:0.

На 35-й хвилині кияни подвоїли свою перевагу. Після вертикальної передачі до лівого кута штрафного Микола Шапаренко зробив простріл, і Бражко у падінні точно переправив м'яч у ворота суперника.

Наприкінці матчу, на 82-й хвилині, ДК поставило крапку в цьому поєдинку. Влад Супряга поборовся в правому куті штрафного та відпасував на Олександра Тимчика, який знайшов Михавка, і захисник впевнено поклав м'яч у дальній кут, зафіксувавши розгромний результат.

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь, 29 липня

"Динамо" - "Хамрун Спартанс" - 3:0

Голи: Владислав Ванат (28), Володимир Бражко (35), Тарас Михавко (82).

Що далі для "Динамо" в Лізі чемпіонів

Після впевненої перемоги над "Хамруном", "Динамо" продовжує свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Наступним суперником киян у третьому кваліфікаційному раунді стане переможець пари між кіпрським "Пафосом" та ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва. Другий матч між ними відбудеться 30 липня. Перша зустріч цих команд завершилася внічию 1:1.

Перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, а матчі-відповіді - на 12 серпня.

Якщо "Динамо" виграє 3-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів

У разі перемоги над своїм суперником, "Динамо" вийде до раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Це буде останній етап кваліфікації перед груповим етапом найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Перемога у плей-офф гарантує місце у груповому етапі Ліги чемпіонів, а поразка у плей-офф означає автоматичне потрапляння до групового етапу Ліги Європи.

Якщо "Динамо" програє 3-й кваліфікаційний раунд ЛЧ

У випадку поразки у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, "Динамо" не вибуває з єврокубків повністю.

За регламентом УЄФА, команда, яка програє на цьому етапі, автоматично переходить до раунду плей-офф Ліги Європи. Це дає клубу ще один шанс поборотися за місце у груповому етапі іншого престижного європейського турніру.

Якщо вже на цьому етапі (раунд плей-офф Ліги Європи) "Динамо" програє свої матчі, то воно автоматично переходить до групового етапу Ліги конференцій.

Таким чином, єврокубкова осінь для киян точно гарантована.