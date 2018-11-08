Динамо - Ренн: где смотреть матч

Фото: "Динамо" - "Ренн" (facebook.com/fcdynamoua)

Где и когда начнется поединок 4 тура группового этапа Лиги Европы

Киевское "Динамо" сразится с французским "Ренном" в 4 туре группового турнира Лиги Европы. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 20:00, а смотреть матч можно на канале "Футбол 1". Букмекеры считают фаворитами этой встречи хозяев поля.

8 ноября 20:00

Киев, НСК "Олимпийский"

Матч "Динамо" - "Ренн" состоится 8 ноября на киевском НСК "Олимпийский". Прямая трансляция поединка Лиги Европы пройдет на телеканале "Футбол 1", начало в 19:55. Начиная с 19:00, эксперты в студии программы "Путь в Баку" обсудят будущее дуэль, а после финального свистка подведут ее итоги.

Накануне французская команда вылетела на игру в Киев в составе 20 футболистов.