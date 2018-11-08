Динамо - Ренн: онлайн трансляция

Динамо - Ренн

РБК-Украина проведет трансляцию поединка 4 тура группового этапа Лиги Европы

Динамо - Ренн. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 20:00, а смотреть матч можно на Футбол 1. Киевское "Динамо" сыграет с французским "Ренном" в 4 туре группового турнира Лиги Европы. Две недели назад киевляне обыграли французов на выезде со счетом 2:1 и теперь планируют повторить победный результат. Букмекерские конторы считают "бело-синих" фаворитом в домашнем матче.

8 ноября 20:00

Киев, НСК Олимпийский

После драматичной победы во Франции киевляне подпортили себе настроение, уступив на выезде донецкому "Шахтеру" в чемпионате Украины и отстав от главного конкурента уже на восемь очков. Правда, смелая и яркая игра команды Александра Хацкевича заслужила много комплиментов.

Сегодня подопечные Хацкевича планируют повторить качественную игру с положительным результатом. "Динамо" снова не поможет основной центральный нападающий Артем Беседин, а также дисквалифицированный опорный полузащитник Владимир Шепелев.

У "Ренна" также есть несколько кадровых проблем. Накануне команда вылетела вна игру в составе 20 футболистов без основного голкипера команды Диалло, который травмировался в матче против "Реймса". Так же в лазарете "Ренна" находятся Мешер, Баал, Данзе и Гитан. Эти футболисты тоже не смогут сыграть против "Динамо". А вот одного из лидеров команды - нападающего Бен Арфа - можно будет увидеть на игре.