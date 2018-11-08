ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Динамо - Ренн: де дивитися матч

Новини » Спорт    08.11.2018 - 15:13
Фото: "Динамо" - "Ренн" (facebook.com/fcdynamoua)
Фото: "Динамо" - "Ренн" (facebook.com/fcdynamoua)

Де і коли почнеться поєдинок 4 туру групового етапу Ліги Європи

Київське "Динамо" битиметься з французьким "Ренном" в 4 турі групового турніру Ліги Європи. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 20:00, а дивитися матч можна на каналі "Футбол 1". Букмекери вважають фаворитами цієї зустрічі господарів поля.

8 листопада 20:00
Київ, НСК "Олімпійський"

 

Матч "Динамо" - "Ренн" відбудеться 8 листопада на київському НСК "Олімпійський". Пряма трансляція поєдинку Ліги Європи пройде на телеканалі "Футбол 1", початок о 19:55. Починаючи з 19:00, експерти в студії програми "Шлях до Баку" обговорять майбутню дуель, а після фінального свистка підведуть її підсумки.

Напередодні французька команда вилетіла на гру в Київ у складі 20 футболістів.

"Шахтар" пропустив шість м'ячів від "Манчестер Сіті" в матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" вирвав перемогу над "Динамо" в компенсований час
Новини України ДинамоЛіга Європионлайн-трансляцияонлайнгрупповой раунд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся