Динамо - Ренн: де дивитися матч

Фото: "Динамо" - "Ренн" (facebook.com/fcdynamoua)

Де і коли почнеться поєдинок 4 туру групового етапу Ліги Європи

Київське "Динамо" битиметься з французьким "Ренном" в 4 турі групового турніру Ліги Європи. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 20:00, а дивитися матч можна на каналі "Футбол 1". Букмекери вважають фаворитами цієї зустрічі господарів поля.

8 листопада 20:00

Київ, НСК "Олімпійський"

Матч "Динамо" - "Ренн" відбудеться 8 листопада на київському НСК "Олімпійський". Пряма трансляція поєдинку Ліги Європи пройде на телеканалі "Футбол 1", початок о 19:55. Починаючи з 19:00, експерти в студії програми "Шлях до Баку" обговорять майбутню дуель, а після фінального свистка підведуть її підсумки.

Напередодні французька команда вилетіла на гру в Київ у складі 20 футболістів.