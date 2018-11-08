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Динамо - Ренн: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    08.11.2018 - 17:38
Фото: "Динамо" - "Ренн" (facebook.com/fcdynamoua)
Фото: "Динамо" - "Ренн" (facebook.com/fcdynamoua)

Специалисты считают фаворитом киевский клуб

Киевское "Динамо" сразится с французским "Ренном" в 4 туре группового турнира Лиги Европы. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 19:55, а смотреть матч можно на канале "Футбол 1". Букмекеры отдают предпочтение команде Александра Хацкевича.

8 ноября 19:55
Киев, НСК "Олимпийский"

 

Компания bet365 принимает ставки на победу "Динамо" с коэффициентом 2,0, а на "Ренн" - 4,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.

Их коллеги из William Hill такого же мнения - на триумф "бело-синих" можно поставить с коэффициентом 2,05, а на победу французов - 3,6, ничья - 3,40

Букмекерская компания Bwin дает следующие коэффициенты на исход матча: победа подопечных Хацкевича - 2,0, триумф их соперника - 3,60, ничья - 3,4.

Накануне французская команда вылетела на игру в Киев в составе 20 футболистов.

"Шахтер" пропустил шесть мячей от "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов "Шахтер" вырвал победу над "Динамо" в компенсированное время
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