Динамо - Ренн: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом киевский клуб
Киевское "Динамо" сразится с французским "Ренном" в 4 туре группового турнира Лиги Европы. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 19:55, а смотреть матч можно на канале "Футбол 1". Букмекеры отдают предпочтение команде Александра Хацкевича.
8 ноября 19:55
Киев, НСК "Олимпийский"
Компания bet365 принимает ставки на победу "Динамо" с коэффициентом 2,0, а на "Ренн" - 4,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.
Их коллеги из William Hill такого же мнения - на триумф "бело-синих" можно поставить с коэффициентом 2,05, а на победу французов - 3,6, ничья - 3,40
Букмекерская компания Bwin дает следующие коэффициенты на исход матча: победа подопечных Хацкевича - 2,0, триумф их соперника - 3,60, ничья - 3,4.
Накануне французская команда вылетела на игру в Киев в составе 20 футболистов.