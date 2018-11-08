Динамо - Ренн: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом київський клуб
Київське "Динамо" битиметься з французьким "Ренном" в 4 турі групового турніру Ліги Європи. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 20:00, а дивитися матч можна на каналі "Футбол 1". Букмекери віддають перевагу команді Олександра Хацкевича.
8 листопада 20:00
Київ, НСК "Олімпійський"
Компанія bet365 приймає ставки на перемогу "Динамо" з коефіцієнтом 2,0, а на "Ренн" - 4,0. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,2.
Їх колеги з William Hill такої ж думки - на тріумф "біло-синіх" можна поставити з коефіцієнтом 2,05, а на перемогу французів - 3,6, нічия - 3,40
Букмекерська компанія Bwin дає такі коефіцієнти на результат матчу: перемога підопічних Хацкевича - 2,0, тріумф їх суперника - 3,60, нічия - 3,4.
Напередодні французька команда вилетіла на гру в Київ у складі 20 футболістів.