ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Динамо - Ренн: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    08.11.2018 - 17:38
Фото: "Динамо" - "Ренн" (facebook.com/fcdynamoua)
Фото: "Динамо" - "Ренн" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають фаворитом київський клуб

Київське "Динамо" битиметься з французьким "Ренном" в 4 турі групового турніру Ліги Європи. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 20:00, а дивитися матч можна на каналі "Футбол 1". Букмекери віддають перевагу команді Олександра Хацкевича.

8 листопада 20:00
Київ, НСК "Олімпійський"

 

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу "Динамо" з коефіцієнтом 2,0, а на "Ренн" - 4,0. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,2.

Їх колеги з William Hill такої ж думки - на тріумф "біло-синіх" можна поставити з коефіцієнтом 2,05, а на перемогу французів - 3,6, нічия - 3,40

Букмекерська компанія Bwin дає такі коефіцієнти на результат матчу: перемога підопічних Хацкевича - 2,0, тріумф їх суперника - 3,60, нічия - 3,4.

Напередодні французька команда вилетіла на гру в Київ у складі 20 футболістів.

"Шахтар" пропустив шість м'ячів від "Манчестер Сіті" в матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" вирвав перемогу над "Динамо" в компенсований час
Новини України ДинамоЛіга Європипрогнозгрупповой раунд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся