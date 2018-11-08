Динамо - Ренн: анонс матча

Фото: "Динамо" - "Ренн" (facebook.com/fcdynamoua)

Готовимся к поединку 4 тура группового этапа Лиги Европы

Киевское "Динамо" дома сыграет с французским "Ренном" в 4 туре группового турнира Лиги Европы. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 20:00, а смотреть матч можно на канале "Футбол 1". Букмекеры в этом матче отдают предпочтение украинской команде.

8 ноября 20:00

Киев, НСК "Олимпийский"

Победа над французами практически гарантирует киевлянам еврокубковую весну. Команды на поле выведет шотландская бригада судей. Арбитр в поле - 36-летний Джон Битон.

Он был главным арбитром матча "Хайдук" - "Александрия" в 2016 году в рамках квалификации Лиги Европы. Также он был главным арбитром матча прошлого розыгрыша Лиги Европы между "Гертой" и "Зарей" в Берлине, когда луганчане проиграли со счетом 0:2.

Ассистенты рефери в этом матче - Дуглас Росс и Дуглас Поттер, четвертый рефери - Эластейр Мазе.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич: "Нет команды, которая выходила на поле и не думала о победе. В нашей группе каждая игра для каждой команды решающая. В случае победы мы на 75-80 процентов гарантируем себе выход в плей-офф. понимаем важность поединка, но после него будут еще два матча. Ребята будут отдавать все силы ради положительного результата".

Главный тренер "Ренна" Сабри Лямуши: "Возможно, нам не хватает опыта матчей на таком уровне, но я смотрел как играют наши футболисты в последних встречах. На тренировках они стараются все делать. Трудно играть против такой опытной команды, как "Динамо".

Ориентировочные составы:

"Динамо": Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - Цыганков, Вербич - Супряга

"Ренн": Коубек - Траоре, Гелен, Да Сильва, Бенсебайни - Йоханссон, Андре, Зеффан, Буриго - Бен Арфа - Сарр