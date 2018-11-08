Динамо - Ренн: анонс матчу

Фото: "Динамо" - "Ренн" (facebook.com/fcdynamoua)

Готуємося до поєдинку 4 туру групового етапу Ліги Європи

Київське "Динамо" вдома зіграє з французьким "Ренном" в 4 турі групового турніру Ліги Європи. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 20:00, а дивитися матч можна на каналі "Футбол 1". Букмекери в цьому матчі віддають перевагу українській команді.

8 листопада 20:00

Київ, НСК "Олімпійський"

Перемога над французами практично гарантує киянам єврокубкову весну. Команди на поле виведе шотландська бригада суддів. Арбітр у полі - 36-річний Джон Бітон.

Він був головним арбітром матчу "Хайдук" - "Олександрія" у 2016 році в рамках кваліфікації Ліги Європи. Також він був головним арбітром матчу минулого розіграшу Ліги Європи між "Гертою" і "Зорею" в Берліні, коли луганчани програли з рахунком 0:2.

Асистенти рефері на цьому матчі - Дуглас Росс і Дуглас Поттер, четвертий рефері - Еластейр Мазе.

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич: "Немає команди, яка б виходила на поле та не думала про перемогу. У нашій групі кожна гра для кожної команди вирішальна. У разі перемоги ми на 75-80 відсотків гарантуємо собі вихід до плей-оф. Розуміємо важливість поєдинку, але після нього будуть ще два матчі. Хлопці віддаватимуть усі сили заради позитивного результату".

Головний тренер "Ренна" Сабрі Лямуші: "Можливо, нам не вистачає досвіду матчів на такому рівні, але я дивився як грають наші футболісти в останніх зустрічах. На тренуваннях вони намагаються все робити. Важко грати проти такої досвідченої команди, як "Динамо".

Орієнтовні склади:

"Динамо": Бойко - Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Буяльський - Циганков, Вербич - Супряга

"Ренн": Коубек - Траоре, Гелен, Да Сільва, Бенсебайні - Йоханссон, Андре, Зеффан, Буріго - Бен Арфа - Сарр