"Динамо" разгромно победило казахский клуб на сборах

"Динамо" (Киев) – "Кайрат" (Алматы, Казахстан) – 4:0

"Динамо": 1. Бущан (71. Бойко, 73), 94. Кендзера, 25. Забарный (89. Боль, 71), 34. Сирота (4. Попов, 86), 20. Караваев (44. Дубинчак, 65 ), 29. Буяльский (28. Кулач, 81), 15. Цыганков (к) (99. Антюх, 75), 18. Андриевский (5. Сидорчук, 46), 19. Гармаш (13. Яцик, 65), 22 .Витиньо (14. Де Пена, 65), 17. Ванат (73. Шкурин, 73)

Голы: Касабулат (7, автогол), Сирота (63), Цыганков (74), Кулач (85)

Матч начался с атак динамовцев и уже на 7-й минуте счет был открыт. После прострела Владислава Ваната защитник казахского клуба Касабулат срезал мяч в свои ворота.

Киевляне продолжали атаковать, но больше голов в первом тайме забито не было.

На 63-й минуте "Динамо" забило второй гол. Виктор Цыганков подал угловой, а Александр Сирота отправил мяч в ворота "Кайрата".

Динамовцы продолжили атаковать и на 74-й минуте Виктор Цыганков точно пробил со штрафного удара, который был назначен за игру рукой футболиста "Кайрата".

На 85-й минуте Томаш Кендзера выполнил передачу с правого фланга, а Владислав Кулач точно пробил между ног голкиперу.

Это уже вторая победа киевлян со счетом 4:0 на третьем тренировочном сборе в Турции, ранее "пострадал" сербский клуб "Инджия".

Следующий матч "Динамо" проведет 17 февраля против латвийской "Валмиеры". Матч начнется в 16:00.