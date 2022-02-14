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"Днепр-1" подписал контракт с бразильским защитником

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Днепр, Понедельник 14 февраля 2022 16:04
"Днепр-1" подписал контракт с бразильским защитником Фото: Габриэль Бусанелло (scdnipro1.com.ua)
Автор: Андрей Вырва

СК "Днепр-1" заключил контракт с бразильским защитником Габриэлем Бусанелло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на официальный сайт СК "Днепр-1".

23-летний защитник Габриэль Бусанелло перешел из бразильского клуба "Шапекоэнсе".

Бразильский левый защитник подписал арендное соглашение с днепровским клубом до завершения 2022 года с правом дальнейшего выкупа контракта. В составе спортклубовцев Габриэль будет выступать под номером 6.

После 18 сыгранных туров "Днепр-1" занимает третье место в УПЛ.

Напомним, что "Динамо" получило соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

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