"Шахтер" неожиданно проиграл "Мариуполю" на сборах в Турции

Донецкий "Шахтер" уступил в контрольном поединке "Мариуполю" (1:2). Матч состоялся в формате два тайма по 30 минут.

В стартовые 30 минут соперники фактически не создали опасных моментов. "Шахтер" прогнозируемо контролировал мяч, но до ударов дело доводил нечасто. Гальчук парировал удары в створ от Антонио и Мудрика.

Не сумели "горняки" забить и со второго этажа. Выстрел Бондаря после навеса с углового стал добычей кипера, зато Антонио пробил над воротами.

"Мариуполь" повел на 41-й минуте. Матвиенко и Степаненко "заварили кашу" возле своей штрафной, мяч подхватил Кухарук и пробил точнехонько в дальний угол.

Донетчане отыгрались благодаря бразильской связке Нерес-Тете. Первый вывел второго на оперативный простор, а тот уверенно переиграл вратаря в ближнем бою – 1:1.

Однако, последнее слово в поединке было за приазовцами. За две минуты до конца Холод убежал по флангу от Додо и прострелил вдоль ворот, где не поладили Пятов и Бондарь. Как следствие, мяч оказался в сетке, и обеспечил "Шахтеру" первое зимнее поражение.

Контрольный поединок

"Шахтер" – "Мариуполь" – 1:2

Голы: Тете, 48 – Кухарук, 41, Холод, 58

Состав "Шахтера" (1-й тайм): Трубин – Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили – Нерес, Майкон, Антонио, Педриньо, Мудрик – Мораес

2-й тайм: Пятов – Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко (Винисиус, 45) – Тете, Степаненко, Антонио, Судаков – Нерес