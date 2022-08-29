UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" после разгрома от "Днепра-1" вернулось в Киев

Фото: Разгневанный Илья Забарный во Львове (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

После неудачного старта в украинской Премьер-лиге 2022/23 киевское "Динамо" вернулось в столицу для подготовки к матчу 3-го тура чемпионата против луганской "Зари".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Бело-синие" возобновят тренировки на базе в Вите-Литовской. В субботу, 3 сентября, украинский гранд станет гостем "Зари" на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

Первый домашний матч нового чемпионата "динамовцы" сыграли во Львове. Там "Динамо" потерпело разгромное поражение от "Днепра-1" (0:3). После матча наставник киевлян Мирча Луческу признал, что идея сыграть матч на "Арене-Львов" была ошибкой.

Посреди прошлой недели "Динамо" вернулось в Украину из Лиссабона транзитом через польский Жешув. Подготовка к матчу против "Днепра-1" прошла на тренировочной базе "Руха" в пригороде Львова.

Ранее киевское "Динамо" получило соперников на групповом этапе Лиги Европы. Столичный гранд попал в группу B. Там соперниками украинского гранда станут французский "Ренн", стамбульский "Фенербахче" и АЕК Ларнака.

К слову, донецкий "Шахтер" получил календарь матчей на групповом этапе Лиги чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоЧемпионат УкраиныУПЛ