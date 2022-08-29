"Динамо" після розгрому від "Дніпра-1" повернулося до Києва

"Біло-сині" відновлять тренування на базі у Віті-Литовській. У суботу, 3 вересня, український гранд буде гостем "Зорі" на стадіоні "Динамо" імені Лобановського.

Перший домашній матч нового чемпіонату "динамівці" зіграли у Львові. Там "Динамо" зазнало розгромної поразки від "Дніпра-1" (0:3). Після матчу керманич киян Мірча Луческу визнав, що ідея зіграти матч на "Арені-Львів" була помилкою.

Посеред минулого тижня "Динамо" повернулося до України з Лісабону транзитом через польський Жешув. Підготовка до матчу проти "Дніпра-1" пройшла на тренувальній базі "Руха" в передмісті Львова.

Раніше київське "Динамо" отримало суперників на груповому етапі Ліги Європи. Столичний гранд потрапив до групи B. Там суперниками українського гранда стануть французький "Ренн", стамбульський "Фенербахче" та АЕК Ларнака.