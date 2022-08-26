"Динамо" узнало соперников на групповом этапе Лиги Европы

На групповом этапе Лиги Европы 2022/23 киевское "Динамо" встретится с французским "Ренном", стамбульским "Фенербахче" и АЕКом из Ларнаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки .

Церемония жеребьевки состоялась 26 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Финал турнира 31 мая примет будапештская "Пушкаш Арена".

Перед жеребьевкой "Динамо" попало в 1-ю корзину по клубному рейтингу УЕФА. Компанию "бело-синим" там составили "Рома", лондонский "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Лацио", "Брага", "Црвена Звезда" и "Олимпиакос". Встречи между ними на групповом этапе невозможны.

"Динамо" попало в группу B. Там соперниками украинского гранда станут "Ренн", "Фенербахче" и АЕК Ларнака. Стартовый тур группового этапа Лиги Европы назначен на 8 сентября, финальный – на 3 ноября. Календарь матчей команды Мирчи Луческу появится в ближайшее время.

С "Фенербахче" киевский клуб пересекался в квалификации Лиги чемпионов. "Динамо" одолело "желтых канареек" в двухматчевом противостоянии (0:0, 2:1). В свою очередь АЕК выбил из Лиги Европы другого представителя Украины – "Днепр-1" (2:1, 3:0).

Состав всех групп Лиги Европы 2022/23:

Группа A: "Арсенал", ПСВ, "Буде-Глимт", "Цюрих"

Группа B: "Динамо", "Ренн", "Фенербахче", АЕК Ларнака

Группа C: "Рома", "Лудогорец", "Бетис", ХИК

Группа D: "Брага", "Мальме", "Унион" Берлин, "Сент-Жилуаз"

Группа E: "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад", "Шериф", "Омония"

Группа F: "Лацио", "Фейеноорд", "Мидтьюлланн", "Штурм"

Группа G: "Олимпиакос", "Карабах", "Фрайбург", "Нант"

Группа H: "Црвена Звезда", "Монако", "Ференцварош", "Трабзонспор"

Накануне "Шахтер" узнал соперников в группе F Лиги чемпионов. В квартет с "горняками" попали "Реал", РБ "Лейпциг" и "Селтик". Стартовый тур группового этапа назначен на 6-7 сентября.