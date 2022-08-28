"Динамо" сенсационно потерпело разгром от "Днепра-1" на старте УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Динамо" – "Днепр-1" – 0:3

Голы: Сарапий, 43, Пихаленок, 55, Рубчинский, 90+1

Обе команды начали в спокойном темпе. Первый момент возник на 9-й минуте. Шапаренко подал штрафной с правого фланга, а Сидорчук сыграл головой на линии вратарской. Однако мяч пролетел над воротами.

Действительно интенсивная игра началась во второй трети матча. Сначала днепрянин Гуцуляк пробил в дальний угол, но Бущан потянул его удар. Через минуту Забарный едва не срезал мяч в свои ворота после прострела Бузанелло – рядом со стойкой. А Сирота в ответ головой замкнул навес Дубинчака, но мяч "облизал" перекладину.

Далее "Днепр-1" шокировал номинальных хозяев двумя забитыми мячами – под занавес первого тайма и на старте второй половины. На 43-й минуте во время углового на ударной позиции оказался Сарапий и в падении замкнул передачу партнера из центра штрафной – 0:1.

А на 55-й в объятиях партнеров оказался Пихаленок. Это Бузанелло получил пас от Гуцуляка и прострелил в район 11-метровой отметки, откуда хавбек сборной Украины в одно касание отправил мяч в сетку – 0:2!

Пропущенные за каких-то 12 минут игрового времени два мяча изрядно выбили "Динамо" из колеи. "Бело-синие" долго не могли наладить работу на чужой половине и фактически не смогли организовать достойный ответ "Днепру-1".

Лишь на 71-й минуте Караваев создал полумомент. Универсал киевлян подхватил мяч на правом фланге и сместился в центр, но пробил прямо в руки киперу днепрян Валефу.

Более того, под занавес поединка "спортклубовцы" попробовали довести счет до разгромного. Сначала Сарапий опасно пробил со штрафного – Бущан справился с ударом. А потом Гуцуляк получил передачу от Когута на углу штрафной, и нанес выстрел именно туда, где его ждал кипер "Динамо".

Но от судьбы не уйдешь. В добавленное арбитром время "Днепр-1" таки забил в третий раз. Затяжная атака "спортклубовцев" завершилась несколькими ударами по воротам "Динамо", но самоотверженность Бущана и Забарного не спасла после добивания Рубчинского – 0:3 в итоге...