ua ru
Вс, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Динамо" сенсационно потерпело разгром от "Днепра-1" на старте УПЛ

Новина українською →
Львов, Воскресенье 28 августа 2022 18:58
"Динамо" сенсационно потерпело разгром от "Днепра-1" на старте УПЛ Фото: Эдуард Сарапий только что открыл счет (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданным поражением с крупным счетом завершился для киевского "Динамо" матч 2-го тура Премьер-лиги против СК "Днепр-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Динамо" – "Днепр-1" – 0:3

Голы: Сарапий, 43, Пихаленок, 55, Рубчинский, 90+1

Обе команды начали в спокойном темпе. Первый момент возник на 9-й минуте. Шапаренко подал штрафной с правого фланга, а Сидорчук сыграл головой на линии вратарской. Однако мяч пролетел над воротами.

Действительно интенсивная игра началась во второй трети матча. Сначала днепрянин Гуцуляк пробил в дальний угол, но Бущан потянул его удар. Через минуту Забарный едва не срезал мяч в свои ворота после прострела Бузанелло – рядом со стойкой. А Сирота в ответ головой замкнул навес Дубинчака, но мяч "облизал" перекладину.

Далее "Днепр-1" шокировал номинальных хозяев двумя забитыми мячами – под занавес первого тайма и на старте второй половины. На 43-й минуте во время углового на ударной позиции оказался Сарапий и в падении замкнул передачу партнера из центра штрафной – 0:1.

А на 55-й в объятиях партнеров оказался Пихаленок. Это Бузанелло получил пас от Гуцуляка и прострелил в район 11-метровой отметки, откуда хавбек сборной Украины в одно касание отправил мяч в сетку – 0:2!

Пропущенные за каких-то 12 минут игрового времени два мяча изрядно выбили "Динамо" из колеи. "Бело-синие" долго не могли наладить работу на чужой половине и фактически не смогли организовать достойный ответ "Днепру-1".

Лишь на 71-й минуте Караваев создал полумомент. Универсал киевлян подхватил мяч на правом фланге и сместился в центр, но пробил прямо в руки киперу днепрян Валефу.

Более того, под занавес поединка "спортклубовцы" попробовали довести счет до разгромного. Сначала Сарапий опасно пробил со штрафного – Бущан справился с ударом. А потом Гуцуляк получил передачу от Когута на углу штрафной, и нанес выстрел именно туда, где его ждал кипер "Динамо".

Но от судьбы не уйдешь. В добавленное арбитром время "Днепр-1" таки забил в третий раз. Затяжная атака "спортклубовцев" завершилась несколькими ударами по воротам "Динамо", но самоотверженность Бущана и Забарного не спасла после добивания Рубчинского – 0:3 в итоге...

К слову, донецкий "Шахтер" дожал "Кривбасс" в Киеве в поединке 2-го тура Премьер-лиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Чемпионат Украины Днепр-1 УПЛ
NEWS
Ресурсы Британии для помощи Украине могут закончиться к концу года, - The Sunday Times
Ресурсы Британии для помощи Украине могут закончиться к концу года, - The Sunday Times
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать