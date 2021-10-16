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"Динамо" в рамках УПЛ разгромило "Львов" в матче с пятью голами

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Суббота 16 октября 2021 19:26
"Динамо" в рамках УПЛ разгромило "Львов" в матче с пятью голами Фото: "Динамо" разгромило "Львов" в рамках УПЛ (upl.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Футбольный клуб "Динамо" обыграл "Львов" со счетом 4:1. Киевская команда продолжает удерживать первую позицию в таблице украинской Премьер-лиги.

Подробности матча в материале РБК-Украина.

Первые полчаса тайма на поле наблюдалась равная игра между обоими клубами, несмотря на то, что гости (Динамо) имели возможность открыть счет. Впрочем, инициативу у киевских выхватили именно игроки "Львова".

На 35 минуте желтой карточкой отметился игрок "Динамо" Виталий Миколенко, чем и воспользовались хозяева поля во время пенальти. Первый гол во вражеские ворота забил Фране Чирьяк.

Фото: "Динамо" разгромило "Львов" в рамках УПЛ (upl.ua)

В конце концов, контролировать игру львовским удалось недолго - уже на 38 минуте Виталий Буяльский выровнял счет после удачной передачи от Миколенко.

Во время дополнительной минуты первого тайма полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков подарил своей команде второй гол после подачи от Шепелева.

С начала второго тайма гости начали играть гораздо осторожнее и организованнее. Хозяева поля открылись, чем игроки "Динамо" и воспользовались. Последние два гола в матче забил лучший игрок сентября Денис Гармаш.

Игра завершилась со счетом 1:4 в пользу "Динамо". Киевский клуб продолжает удерживать первую строчку в таблице Премьер-лиги.

&quot;Динамо&quot; в рамках УПЛ разгромило &quot;Львов&quot; в матче с пятью голами

Фото: таблица УПЛ (Google)

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