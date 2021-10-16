"Динамо" в рамках УПЛ розгромило "Львів" у матчі з п'ятьма голами

Футбольний клуб "Динамо" обіграв "Львів" з рахунком 4:1. Київська команда продовжує утримувати першу позицію в таблиці української Прем’єр-ліги.

Перші півгодини тайму на полі спостерігалася рівна гра між обома клубами, попри те, що гості (Динамо) мали можливість відкрити рахунок. Втім, ініціативу у київських вихопили саме гравці "Львова".

На 35 хвилині жовтою карточкою відзначився гравець "Динамо" Віталій Миколенко, чим і скористалися господарі поля під час пенальті. Перший гол у ворожі ворота забив Фране Чир’як.

Фото: "Динамо" розгромило "Львів" в рамках УПЛ (upl.ua)

Зрештою, контролювати гру львівським вдалося недовго - вже на 38 хвилині Віталій Буяльський вирівняв рахунок після вдалої передачі від Миколенка.

Під час додаткової хвилини першого тайму, напівзахисник "Динамо" Віктор Циганков подарував власній команді другий гол після подачі від Шепелєва.

З початку другого тайму гості почали грати набагато обережніше й організованіше. Господарі поля відкрилися, чим гравці "Динамо" й скористалися. Останні два голи в матчі забив найкращий гравець вересня Денис Гармаш.

Гра завершилась з рахунком 1:4 у користь "Динамо". Київський клуб продовжує утримувати першу сходинку в таблиці Прем'єр-ліги.

Фото: таблиця УПЛ (Google)