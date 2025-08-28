"Динамо" проти "Маккабі": де дивитися вирішальний бій за Лігу Європи

Динамо на межі провалу

Столичний клуб опинився у складному становищі. Команда Олександра Шовковського ризикує втратити шанс пробитися до групового етапу Ліги Європи та опинитися в Лізі конференцій.

Тренер визнав проблеми у складі ще після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів від "Пафоса". За його словами, "Динамо" потребує підсилення на багатьох позиціях. Водночас очікуваних трансферів за останні тижні клуб так і не зробив.

У першому матчі проти "Маккабі" кияни залишилися в меншості після вилучення Вівчаренка та не змогли врятувати гру, яка закінчилася з рахунком 1:3. Додатково ослаблює склад відсутність Владислава Ваната та Анхеля Торреса, які не допоможуть команді у матчі-відповіді.

В обороні "біло-сині" мають серйозні кадрові труднощі. Молодий Михавко вже довів свій рівень, однак Попов та Біловар у грі з "Маккабі" виглядали ненадійно. Серед варіантів - шанс для 19-річного Захарченка.

"Маккабі" - фаворит

Ізраїльський клуб виглядає сильнішим завдяки трансферам та глибшому складу. У попередній грі "Маккабі" продемонстрував більш збалансований футбол і зумів використати помилки суперника.

Прогноз букмекерів

Перемога "Динамо" - 2,09

Нічия - 3,71

Перемога "Маккабі" - 3,23

Суддівська бригада

Матч-відповідь у Любліні обслуговуватиме бригада арбітрів з Чорногорії.

Головний арбітр - 42-річний Нікола Дабанович, який отримав категорію ФІФА ще у 2009 році. Він має досвід роботи на матчах Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також обслуговував поєдинки відбору до чемпіонатів світу та Європи.

Асистенти арбітра - Владан Тодорич і Срджан Йованович, які регулярно працюють разом із Дабановичем на міжнародному рівні. Четвертий арбітр - Мілош Бошкович, також представляє Чорногорію.

За системою VAR відповідатимуть німецькі арбітри – Беньямін Бранд та Патрік Хансльбауер.

УЄФА доволі часто довіряє Дабановичу принципові єврокубкові ігри, тож від нього очікують максимально об’єктивного арбітражу.

Де дивитися матч

Поєдинок відбудеться у польському місті Люблін на стадіоні "Motor Lublin Arena". Початок гри о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція доступна на телеканалі 2+2, а також на платформі Київстар ТБ. Додатково клубна пресслужба повідомила, що матч покаже офіційний сайт "Динамо".