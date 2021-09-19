"Динамо" прокоментувало поведінку вболівальників під час матчу з "Олександрією"

Адміністрація київського "Динамо" прокоментувала інформацію про хуліганські дії групи вболівальників щодо глядачів матчу з "Олександрією", які зробили їм зауваження через неправомірне використання піротехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.

"Спільно зі службою безпеки та охорони ДП НСК "Олімпійський", клуб з'ясував та інформує про наступне. Під час проведення матчу близько 19 год. 45 хв. організована численна група осіб, які перебували у фанатському секторі №41 "Динамо", запалила піротехнічні засоби. Вболівальники сусіднього сектора зробили їм правомірні усні зауваження про те, що такі їхні дії завдають шкоди й створюють дискомфорт дітям та іншим глядачам в секторі №37", - йдеться в заяві клубу.

У відповідь на таке прохання мала місце агресивна, неадекватна реакція з боку представників фанатського угруповання, зазначають у кубі.

"Вона проявилася у вчиненні фізичного насильства над деякими глядачами, їх побитті групою осіб на очах у численної аудиторії матчу, в т.ч. телеглядачів. Лише після втручання поліції це правопорушення було припинено. Окремі особи ідентифіковані та затримані для складання процесуальних документів", - повідомили в прес-службі клубу.

Зазначені хуліганські дії порушників закону зафіксовані технічними засобами служб арени, всі фото і відеоматеріали направлені керівництвом ДП НСК "Олімпійський" в ГУНП в Києві для вирішення питання про порушення кримінального провадження за ст.296 КК України.

"Сподіваємося, що органи правопорядку дадуть належну правову оцінку агресивним діям винних осіб і притягнуть їх до кримінальної відповідальності за вчинення злочину. ФК "Динамо" чітко позначає свою непохитну позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів насильства на стадіоні та невідворотності покарання порушників закону. Зі свого боку ми гарантуємо всебічне сприяння органам слідства при розслідуванні кримінального провадження", - резюмували в клубі.