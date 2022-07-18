"Динамо" продлило контракт с лидером команды

Руководство киевского "Динамо" договорилось о продолжении сотрудничества с капитаном команды Сергеем Сидорчуком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
31-летний хавбек договорился о новом контракте с "бело-синими". Обновленное соглашение будет действовать до лета 2025 года.
Сидорчук является воспитанником запорожского "Металлурга", а цвета "Динамо" защищает с 2012-го. В составе столичного гранда он отыграл уже 10 сезонов, трижды стал чемпионом Украины, а также завоевал по три Кубка и Суперкубка страны.
Капитан отечественного гранда летом имел предложение от "Аль-Айна" из Эмиратов. В подписании Сидорчука был лично заинтересован наставник команды Сергей Ребров.
Накануне "Динамо" объявило заявку на матчи квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче". В список исполнителей попали 28 футболистов.
К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
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