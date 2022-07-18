"Динамо" продовжило контракт із лідером команди

31-річний хавбек домовився про новий контракт із "біло-синіми". Оновлена угода діятиме до літа 2025 року.

Сидорчук є вихованцем запорізького "Металурга", а кольори "Динамо" захищає з 2012-го. У складі столичного гранда він відіграв уже 10 сезонів, тричі став чемпіоном України, а також здобув по три Кубка та Суперкубка країни.

Капітан вітчизняного гранда влітку мав пропозицію від "Аль-Айна" з Еміратів. У підписанні Сидорчука був особисто зацікавлений керманич команди Сергій Ребров.

Напередодні "Динамо" оголосило заявку на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче". До переліку виконавців потрапили 28 футболістів.