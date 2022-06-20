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Ребров пытается переманить в ОАЭ капитана "Динамо", – источник

Новина українською →
ОАЭ, Понедельник 20 июня 2022 11:58
Ребров пытается переманить в ОАЭ капитана "Динамо", – источник Фото: Сергей Сидорчук (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Шанс продолжить карьеру на Ближнем Востоке получил полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук. Интерес к нему проявляет эмиратский "Аль-Айн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бомбардир".

В услугах хавбека отечественного гранда лично заинтересован наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров. Украинский специалист ранее подтвердил, что пытается подписать соотечественников.

"Помните Сергей Ребров говорил, что пытается пригласить в свой клуб "Аль-Айн" украинцев? Так вот один из них – Сергей Сидорчук", – говорится в сообщении.

У капитана "Динамо" есть действующий до лета 2023 года контракт с киевлянами. Пока неизвестно, готовы ли сам Сидорчук и руководство "бело-синих" рассматривать предложение из ОАЭ.

Сергей Сидорчук является воспитанником запорожского "Металлурга", а цвета "Динамо" защищает с 2012-го. В составе столичного гранда он отыграл уже 10 сезонов, трижды стал чемпионом Украины, а также завоевал по три Кубка и Суперкубка страны.

Напомним, что немец Клозе начал самостоятельную тренерскую карьеру в соседней Австрии.

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Сергей Ребров Динамо
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