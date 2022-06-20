Ребров пытается переманить в ОАЭ капитана "Динамо", – источник

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бомбардир" .

В услугах хавбека отечественного гранда лично заинтересован наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров. Украинский специалист ранее подтвердил, что пытается подписать соотечественников.

"Помните Сергей Ребров говорил, что пытается пригласить в свой клуб "Аль-Айн" украинцев? Так вот один из них – Сергей Сидорчук", – говорится в сообщении.

У капитана "Динамо" есть действующий до лета 2023 года контракт с киевлянами. Пока неизвестно, готовы ли сам Сидорчук и руководство "бело-синих" рассматривать предложение из ОАЭ.

Сергей Сидорчук является воспитанником запорожского "Металлурга", а цвета "Динамо" защищает с 2012-го. В составе столичного гранда он отыграл уже 10 сезонов, трижды стал чемпионом Украины, а также завоевал по три Кубка и Суперкубка страны.