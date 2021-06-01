"Динамо" продлило контракт с Буяльским. Он один из ключевых игроков чемпионской команды

Прежнее соглашение игрока с киевлянами было рассчитано до лета 2023 года, но руководство клуба, вероятно, вознаградило его новым контрактом за выступления в минувшем сезоне.

Буяльский был одним из основных и ключевых футболистов команды Мирчи Луческу в сезоне-2020/21. Полузащитник забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 20 матчах чемпионата Украины. В семи матчах Премьер-лиги 28-летний футболист не играл в рамках ротации или из-за повреждений, а игру последнего тура против Миная он пропускал из-за дисквалификации.

Виталий в апреле получил вызов в расширенный состав сборной Украины для подготовки к Евро-2020, но по завершению сезона был исключен из него из-за травмы. Андрей Шевченко не вызывал Буяльского в национальную команду с 2019 года, несмотря на его важную роль в "Динамо".